Otogar bombacıları Habertürk TV canlı yayınında kadraja girmiş
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Otogar bombacıları Habertürk TV canlı yayınında kadraja girmiş

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na 5 kilogram patlayıcı bırakan ve ekiplerin dikkati sayesinde yakalanan şüphelilerin Habertürk canlı yayınında kadraja girdiği ortaya çıktı.

İstanbul'da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan İ. Z. ve Y. S.'nin güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin kıyafetlerini birbirleri ile değiştirdikleri belirlendi. Ters yönden gelerek aynı perona giren iki şüphelinin, 5 dakika sonra çıktıklarında birbirlerinin kıyafetlerini giydikleri görülüyor.

CANLI YAYINDA KADRAJA GİRMİŞLER

Habertürk muhabiri Uzay Kesmen ve kameraman Özgür Balaban'ın kısıtlama öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki yoğunluğu aktardığı haberin görüntülerinde bombacıların da kadraja girdiği ortaya çıktı.

Otogar bombacıları Habertürk TV canlı yayınında kadraja girmiş
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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