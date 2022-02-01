Otobüste yapılan aramada valizinden 20 tabanca çıkan yolcu tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otobüste yapılan aramada valizinden 20 tabanca çıkan yolcu tutuklandı

Demirören Haber Ajansı, Arzu Erbaş - Güncel
 - Güncelleme:
Otobüste yapılan aramada valizinden 20 tabanca çıkan yolcu tutuklandı

RİZE'den İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, valizinde 20 ruhsatsız tabanca ele geçirilen N.B., tutuklandı.

İSTANBUL (DHA) - RİZE'den İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, valizinde 20 ruhsatsız tabanca ele geçirilen N.B., tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Rize'den İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsünü kontrol noktasında durdurdu. N.B. isimli yolcunun durumundan şüphelenen ekipler, valizinde arama yaptı. Valiz içerisinde 20 adet ruhsatsız el yapımı tabanca ile 20 adet şarjör ele geçirdi. Gözaltına alınan H.B., yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Güncel

Ruhsatsız Silah, İstanbul, Silah, Rize, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title