Otobüste fenalaşan yolcuyu şoför hastaneye yetiştirdi
Kahramanmaraş'ta bindiği özel halk otobüsünde fenalaşan kadın yolcu, şoför tarafından hastaneye ulaştırıldı.
Kahramanmaraş'ta bindiği özel halk otobüsünde fenalaşan kadın yolcu, şoför tarafından hastaneye ulaştırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü hattında yolcu taşıyan özel halk otobüsünün şoförü Derviş Kara, kent merkezine geldiğinde dikiz aynasından yolculardan birinin fenalaştığını gördü.
Güzergahını değiştiren kara, rahatsızlanan Şeyma B'yi Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörükselim ek hizmet binasına ulaştırdı.
Rahatsızlanan yolcunun, hastanede gerekli tedavisinin ardından gün içerisinde taburcu edileceği öğrenildi.
Öte yandan, kadın yolcunun otobüste rahatsızlanması, araç içindeki güvenlik kamerasına da yansıdı.
Kaynak: AA
AK Parti'li Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran açıklaması: 31 Mart'ta yaşananların yaşanmamasını diliyoruz
Yıldırım'dan İmamoğlu'nun "Çay daveti için bekliyorum" çağrısına yanıt: Pazar geçsin çayımızı içeriz
Son Dakika Haberleri