Otobüsler neden ücretsiz? Metrobüs, metro neden ücretsiz? Kalan peş peşe ne demektir? Toplu taşıma neden ücretsiz 29 Mayıs?

29 Mayıs Perşembe günü işe ve okula gitmek için toplu taşımayı kullananlar belediyeye bağlı araçların ücretsiz hizmet verdiğini görünce otobüsler neden ücretsiz? Metrobüs, metro neden ücretsiz, merak etti?

29 MAYIS BUGÜN İSTANBUL'DA OTOBÜSLER NEDEN ÜCRETSİZ?

29 Mayıs 2025 İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümüdür.. Türk tarihi ve dünya tarihi açısından oldukça önemli bir gün olan 29 Mayıs'ta İstanbul'da toplu taşımalar ücretsiz hizmet veriyor. Vatandaşlar 29 Mayıs 2025 Perşembe günü, "Kişiselleştirilmiş İstanbulkart" ile toplu taşıma araçlarını bedava kullanabilecek.

OTOBÜSLER NEDEN ÜCRETSİZ?

29 Mayıs İstanbul'un Fethi nedeniyle yarın İstanbul'da çeşitli kutlamalar yapılacak. Binlerce kişinin katılacağı etkinliklere ulaşım sağlamak için toplu taşıma araçlarını seçenler ise ücretsiz olma durumuna dair açıklamaları yakından takip etti.

İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle her yıl 29 Mayıs tarihinde toplu taşıma araçları ücretsiz oluyor. Bu yıl da beklendiği üzere 29 Mayıs Perşembe günü toplu taşıma ücretsiz olacak.

İETT tarafından yapılan açıklamaya göre yarın otobüs, metrobüs ve metro hatları ücretsiz olacak. Resmi sitede yer alan duyuru şöyle oldu:

"29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin 572. Yıldönümü'nde kişiselleştirilmiş İstanbulKart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz."