Otobüse alınmayınca şoföre kızdı, otobüsü yumrukladı, kırmızıya boyadı
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Otobüse alınmayınca şoföre kızdı, otobüsü yumrukladı, kırmızıya boyadı

24.10.2020 08:11 | Son Güncelleme: 24.10.2020 08:17
Otobüse alınmayınca şoföre kızdı, otobüsü yumrukladı, kırmızıya boyadı

Ümraniye'de otobüse durak dışında binmek isteyen bir kadını şoför almayınca, taksiyle takibe başlayan öfkeli kadın önce camları yumrukladı, daha sonra da boya ile otobüsü kırmızıya boyadı.

Ümraniye'de otobüse durak dışında binmek isteyen bir kadını şoför almayınca, taksiyle takibe başlayan öfkeli kadın önce camları yumrukladı, daha sonra da boya ile otobüsü kırmızıya boyadı.

Akıllara durgunluk veren olay, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ademyavuz- Kadıköy seferini gerçekleştiren 14B numaralı özel halk otobüsüne kadın yolcu otobüs henüz durağa gelmeden binmek istedi. Şoför ise kadının durak dışında olması nedeniyle otobüse almadı.

Duruma sinirlenen kadın, yoldan çevirdiği taksiyle, otobüsü üç durak boyunca takip etti. Öfkeli kadın otobüsü durakta yakalayınca bindiği taksiden inerek özel halk otobüsünün camlarını yumruklamaya başladı. Otobüs şoförü ise öfkeli kadına karşılık vermeden seferine devam etti. Öfkesi dinmeyen kadın sonrasında ise, nalburdan kırmızı boya alıp, seferini tamamlayan otobüslerin park halinde beklediği alana geldi. Durak dışında beklediği gerekçesiyle kendisini otobüse almayan şoföre ait aracı bulan kadın, nalburdan aldığı boya ile aracı kırmızıya boyadı.

Olay sonrası konuşan otobüs şoförü Yılmaz Cengiz; "Seyir halindeyken kırmızı ışıkta durdum. O esnada şahıs geldi ve kapıya vurdu. Durak harici yolcu almamız yasak olduğu için kapıyı açmadım. Yoluma devam ettim. Sonrasında şahıs taksiye binerek beni takip etmeye başladı. Bir başka ışıklarda taksiden inip otobüsün yanına gelerek camları yumruklamaya ve küfür etmeye başladı. Hem yolcuların hem de kendi can sağlığım için ben yine kapıyı açmadım. Bu şahıs tekrar taksiye binerek 14B'nin son durağına kadar otobüsü takip etmiş. Biz diğer şoför arkadaşlarla arkada çay içip dinlenirken o esnada bu şahıs, otobüsü sol tarafından arka plaka kısmına kadar kırmızıya boyamış. Yarın elimizdeki görüntülerle gerekli suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Otobüse alınmayınca şoföre kızdı, otobüsü yumrukladı, kırmızıya boyadı
Otobüse alınmayınca şoföre kızdı, otobüsü yumrukladı, kırmızıya boyadı
Otobüse alınmayınca şoföre kızdı, otobüsü yumrukladı, kırmızıya boyadı
Otobüse alınmayınca şoföre kızdı, otobüsü yumrukladı, kırmızıya boyadı
Otobüse alınmayınca şoföre kızdı, otobüsü yumrukladı, kırmızıya boyadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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