Otobüs yangınında hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi

Otobüs yangınında hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi

Otobüs yangınında hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendiBALIKESİR - Balıkesir'in Gökçeyazı kırsal Mahallesi'nde meydana gelen otobüs yangınında hayatını kaybeden kişilerin isimleri tespit edildi.

3.08.2019 12:22
Otobüs yangınında hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi

Otobüs yangınında hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi
BALIKESİR - Balıkesir'in Gökçeyazı kırsal Mahallesi'nde meydana gelen otobüs yangınında hayatını kaybeden kişilerin isimleri tespit edildi.
Balıkesir'de 2 Ağustos Cuma günü meydana gelen otobüs yangınında hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi. Hayatını kaybedenlerin Fatma Kızılgöz (81-Sivas) İlhan Adalı (71-Çanakkale), Huzeyfe Yavuz Şaban (5-Bursa-Osmangazi), Sibel Akkaya (56-Trabzon), Özlem Yılmaz (17-Bursa-Kestel) olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.