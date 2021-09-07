Otobüs şoförüne ateş eden sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsü şoförü ile tartışmasının ardından silahla otobüse ateş eden zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsü şoförü ile tartışmasının ardından silahla otobüse ateş eden zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Sincan ilçesi Osmanlı Mahallesi Ahi Mesud Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.00 sıralarında Güven D. (37), 16 LE 123 plakalı aracı ile seyir halinde iken Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüsü şoförü Ş.K. ile trafikte yol verme anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma sonucunda Güven D., yanında bulunan tabanca ile otobüse ateş etti. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili konuşan Güven D., park halinde çocuğunu beklediği sırada otobüs şoförünün aracını ileri çekmesini istediğini ve çekmesine rağmen kendisine hakaretler ettiğini iddia etti. Hakaretler üzerine kendisine hakim olamayarak ateş ettiğini söyleyen Güven D., asla şoföre zarar vermeyi amaçlamadığını kaydetti.

(Gökşen Efe/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı