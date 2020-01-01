: Otobüs şoföründen aracı durdurarak yaşlı adamın yardımına koştu

01.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:44

Çin'de otobüs şoförünün davranışı taktir topladı. Çin'in Xi'an şehrinde otobüs şoförü, aracından inip bastonla yürüyen yaşlı adamı yaya geçidinden yolun karşısına geçirdi. Yaşlı adamın karşıya geçme girişimini gören otobüs şoförü aracını durdurarak yaşlı adama yardım etti. Yaşlı adamı karşıya geçiren şoför tekrar aracına geçerek normal seyrine devam etti.

TAKTİR TOPLADI

Çinli otobüs şoförünün bu davranışı yolcular tarafından büyük beğeni toplarken olayın sosyal medyada yayılması üzerine, sosyal medya kullanıcıları, şoförün bu duyarlı davranışını beğeni yağmuruna tuttu.

Kaynak: İHA

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