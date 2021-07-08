Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü (2)
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Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü (2)

Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü (2)
Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan - Haberler | Güncel

SÜRÜCÜYE İDARİ SORUŞTURMA İzmit'te, halk otobüsü sürücüsünün tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdüğü görüntüler üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşımpark tarafından açıklama yapıldı.

SÜRÜCÜYE İDARİ SORUŞTURMA 

İzmit'te, halk otobüsü sürücüsünün tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdüğü görüntüler üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ulaşımpark tarafından açıklama yapıldı. Sürücü hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtilen yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:  "Daha önce onlarca kez 'hayata, insana ve canlıya' dokunarak göğsümüzü kabartan toplu taşıma personelimiz kent halkının daha konforlu ve rahat ulaşım imkanı için yoğun bir tempoyla çalışmaktadır. Ancak çalışma arkadaşlarımızdan bir tanesi ne yazık ki üzüntü veren ve asla tasvip etmeyeceğimiz bir olaya sebebiyet vermiştir. Bugün saat 13.20 sularında Gündoğdu bölgesinde bir sürücümüzün karıştığı hadiseyi üzüntüyle tespit ettik. Asla kabul etmeyeceğimiz ve göğsümüzü çok defa kabartan sürücü arkadaşlarımızı da zan altında bırakan bu davranış için sürücü hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında ise olaya karışan sürücü soruşturma tamamlanıncaya değin görevden el çektirilmiştir. Bu kapsamda başlatılan soruşturma en kısa sürede sonuçlandırılacak ve kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. Ulaşımpark A.Ş. olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da insana ve canlıya değer veren anlayışımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtmek isteriz. Yaşanılan bu talihsiz olaydan ötürü tüm Kocaeli halkından ve yolcularımızdan özür dileriz." 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun Tan

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