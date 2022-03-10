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Otobüs şoförü, bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Çetin - Güncel
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Otobüs şoförü, bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

DENİZLİ'de belediye otobüsü şoförü Ahmet Ali Çatal, rahatsızlanarak bayılan kadını güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi.

DENİZLİ'de belediye otobüsü şoförü Ahmet Ali Çatal, rahatsızlanarak bayılan kadını güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi. O anlar ise otobüsün güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Pamukkale Üniversitesi ile Bayramyeri seferini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 20 BB 033 plakalı otobüste, yolcular arasındaki bir kadın aniden rahatsızlanıp, bayıldı. Diğer yolcular düşen kadının yardımına koştu. Otobüs şoförü Ahmet Ali Çatal, güzergahını değiştirip, kadını en yakın sağlık birimi olan Kıbrıs Şehitleri Semt Polikliniği'ne götürdü. Bayılan kadın, poliklinikteki sağlık görevlilerine teslim edildi. Kadının yapılan kontrolünde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kadının rahatsızlanarak bayılması ve diğer yolcuların yardıma koştuğu anlar ise otobüsün güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Çatal, daha sonra güzergahına dönerek yolcularını bıraktı.


Otobüs şoförü, bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Otobüs şoförü, bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Otobüs şoförü, bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi, Güncel, Haberler

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