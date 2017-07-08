Otobüs kepçeye çarpıp refüje çıktı: 15 yaralı



KONYA - Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu Konya Karayolunun 19. kilometresi Yeniceoba kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Konya istikametine seyir halinde olan Mustafa Remzi K. İdaresindeki 42 ER 137 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan kepçeye çarptıktan sonra refüjdeki bariyer demirlerinin üzerine çıktı. Kazada, otobüs sürücüsü ve öndeki koltukta bulunan muavin bulumndukları yerde sıkışırken, ilk belirlemelere göre toplam 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kulu ve Cihanbeyli İlçe Devlet Hastanelerine kaldırıldı.