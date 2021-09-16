Otobüs ile eroin sevkiyatına narkotik engeli

Malatya'da narkotik polisi durdurduğu bir otobüsteki 2 yolcunun eşyalarının arasına gizlenmiş 53 kilo 950 gram eroin ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kale ilçesi yol uygulama noktasında durdurulan otobüste 2 yolcunun eşyalarında yapılan arama sonucu, 53 kilo 950 gram eroin ele geçirildi. Konu ile ilgili 2 şahıs hakkında TCK 188 suçundan işlem yapıldığı belirtilirken, adli makamlara sevk edilecekleri kaydedildi. - MALATYA

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