Oto yıkama dükkanında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Oto yıkama dükkanında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

27.11.2020 20:12 | Son Güncelleme: 27.11.2020 20:15
Oto yıkama dükkanında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

KONYA'da oto yıkama dükkanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

KONYA'da oto yıkama dükkanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

?Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Güçlüler Sokak'taki oto yıkama dükkanında meydana geldi. İsmi henüz belirlenemeyen 3 kişi, oto yıkama dükkanına gelerek aracını yıkatmak istedi. Bu sırada oto yıkama çalışanları ve gelen 3 kişi, arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Müşteri olarak gelen 3 kişiden biri otomobildeki pompalı tüfeği alıp, rastgele ateş açtı. Şüpheliler olayın ardından kaçarken, tüfekten çıkan saçmalar Fatih Kiraz, Adnan Burak Küçükkurt ve Yavuz Keskin'e isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaralılardan Yavuz Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Fatih Kiraz ve Adnan Burak Küçükkurt'un ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olaydan sonra çalışma başlatan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Oto yıkama dükkanında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Oto yıkama dükkanında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

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