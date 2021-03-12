Oto tamirhanesinde LPG tankı patladı
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Oto tamirhanesinde LPG tankı patladı

12.03.2021 18:53 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:01
Oto tamirhanesinde LPG tankı patladı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir oto tamirhanesinde kaynak yapıldığı sırada LPG tankı patladı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir oto tamirhanesinde kaynak yapıldığı sırada LPG tankı patladı. Patlama sonrası çıkan yangında bir otomobil ve iş yeri zarar gördü.

Edinilen biliye göre, İnebolu ilçesine bağlı Abdurrahmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan otomobil tamirhanesinde patlama yaşandı. Patlamanın, kaynak yapıldığı sırada LPG tankının patlaması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Patlama nedeniyle iş yerinde yangın çıktı. Çıkan yangında iş yerinde bulunan bir otomobilde yandı. Yangına olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, büyümeden kontrol altına alınırken işyerinde bulunan bir otomobil ile tamirhanede maddi hasar meydana geldi. Yangının ardından polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Öte yandan yaşanan patlamada herhangi bir yaralanmada olmadı. - KASTAMONU

Oto tamirhanesinde LPG tankı patladı
Oto tamirhanesinde LPG tankı patladı
Oto tamirhanesinde LPG tankı patladı
Oto tamirhanesinde LPG tankı patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 19:01:42. #1.15#
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