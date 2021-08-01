Oto tamircideki kavgada 1 kişi yaralandı
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Oto tamircideki kavgada 1 kişi yaralandı

Oto tamircideki kavgada 1 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Tarsus ilçesinde oto tamircide çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde oto tamircide çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay Tekke Mahallesi Türkistan Caddesi üzerinde bulunan oto tamircisinde meydana geldi. Aracını tamir ettirmek için getiren H.G. (40) ile iş yeri sahiplerinden E.B. arasında iş konusunda kavga çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinde iş yerinde bulunan Y.B.(19) kolunu cama vurup kesti. Y.B. içeride bulunan av tüfeğiyle havaya ateş ederek, kavgayı sonlandırdı. Y.B. hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde 1 adet av tüfeği ile 5 adet dolu fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Oto tamircideki kavgada 1 kişi yaralandı
Oto tamircideki kavgada 1 kişi yaralandı
Oto tamircideki kavgada 1 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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