Oto hırsızlık şebekesine operasyon: 6 şüpheli yakalandı, 12 çalıntı araç ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oto hırsızlık şebekesine operasyon: 6 şüpheli yakalandı, 12 çalıntı araç ele geçirildi

Oto hırsızlık şebekesine operasyon: 6 şüpheli yakalandı, 12 çalıntı araç ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul polisi, park halindeki araçları çalan çeteye operasyon düzenledi.

İstanbul polisi, park halindeki araçları çalan çeteye operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 12 otomobil ele geçirildi. Zanlıların hırsızlık yaptığı anlar kameralara da yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri özellikle Avcılar, Esenyurt ve Küçükçekmece'de meydana gelen otomobil hırsızlığı konuları ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından aynı şebekenin hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiklerini belirledi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, 4 Haziran Cuma günü Bakırköy, Bahçelievler, Avcılar ve Esenyurt'ta 6 adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Yapılan operasyonda Çetin D., Recep D., Seyit Ö., Mert D., Veli E. ve E.Ö gözaltına alındı. Şüphelilerden E.Ö. yaşı 18'den küçük olduğundan dolayı Çocuk Şube Müdürlüğüne tespit edildi.

12 otomobil ele geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 12 çalıntı otomobili ele geçirdi. Öte yandan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, park halindeki bir aracın camını kırıp ön konsolu çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yaşlı adama iğrenç tuzak! 102 bin lirasını çalıp rehberindeki kişilere cinsel içerikli fotoğraf gönderdiler
Yaşlı adama iğrenç tuzak! 102 bin lirasını çalıp rehberindeki kişilere cinsel içerikli fotoğraf gönderdiler
Aracını çalışır halde bırakıp kaybolan market işletmecisinden 3 gündür haber yok
Aracını çalışır halde bırakıp kaybolan market işletmecisinden 3 gündür haber yok
Son dakika haber | 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haber | 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Veysel Eroğlu Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Atilla Taş Fahriye Evcen Burak Özçivit Erkan Petekkaya
Spor Ali Koç Mert Günok Fatih Terim Merih Demiral Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Oto hırsızlık şebekesine operasyon: 6 şüpheli yakalandı, 12 çalıntı araç ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.06.2021 13:43:19. #1.13#

title