Temizlik işçileri, çöp kamyonu sevdalısı otizmli çocuğun ilgisini geri çevirmedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Temizlik işçileri, çöp kamyonu sevdalısı otizmli çocuğun ilgisini geri çevirmedi

Adana Seyhan'da mahallenin çöplerini toplamaya giden temizlik işçileri otizmli Selçuk'un ilgisiyle karşılaşınca onu çöp kamyonuna bindirdi. Çöp kamyonunun arkasına çıkardı.

18.06.2020 09:23 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:43

Seyhan Yeşilyurt Mahallesi 70083 sokakta çalışırken sokakta bulunan bir apartmanda oturan özel çocuk Selçuk, çöp kamyonu ve temizlik işçilerini her gördüğünde büyük heyecan yaşıyor ve onlara koşuyor. Ekipler de özel çocuk Selçuk'a yakın ilgi gösterip, kısa süreliğine de olsa onunla oyun oynayıp kamyonla dolaştırıyor.

ÇOCUĞA EĞLENCE, İŞÇİLERE MORAL

Temizlik işleri Müdürlüğüne bağlı temizlik ekipleri geçtiğimiz gün yine aynı sokağa geldiklerinde Selçuk'a sürpriz yaptı. Oyuncak çöp kamyonu hediye eden işçiler Selçuk'u dezenfekte ettikleri çöp kamyonunun arkasındaki kumanda bölümünün başına çıkardı.

Temizlik işçileri, çöp kamyonu sevdalısı çocuğun ilgisini geri çevirmedi

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilen buluşmada Selçuk kısa süre çöp kamyonuyla gezdirildi. Annesi, çocuğunun eğlence ve mutluluğunu gözleri dolarak takip ederken işçiler de kısa molada hem moral buldu hem de enerji topladı. Otizmli çocuğun özel eğitimi dışında sürekli evde kaldığını belirten anne, belediye temizlik ekibine ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Temizlik ekibi de hem işlerini yapmanın hem de gönül yapmanın mutluluğuyla görevlerine devam etti.

Temizlik işçileri, çöp kamyonu sevdalısı çocuğun ilgisini geri çevirmedi
Temizlik işçileri, çöp kamyonu sevdalısı çocuğun ilgisini geri çevirmedi
Temizlik işçileri, çöp kamyonu sevdalısı çocuğun ilgisini geri çevirmedi
Temizlik işçileri, çöp kamyonu sevdalısı çocuğun ilgisini geri çevirmedi
Temizlik işçileri, çöp kamyonu sevdalısı otizmli çocuğun ilgisini geri çevirmedi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış Haber
Kaldırım üzerinde can veren yaşlı adam ölmeden önce gelinini defalarca aramış
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor Haber
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı Haber
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı Haber
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Haber
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş Haber
Leyla davasında savcı mütalaa verdi! Sanık, Leyla'nın babasını kızıyla tehdit etmiş
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdığı ortaya çıktı
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdığı ortaya çıktı
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine 'garip' semptomları görüldü
Pekin'deki salgında koronavirüsün bilinenin aksine "garip" semptomları görüldü
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
Otomobil, yaya geçidinde bekleyen 9 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları basına sızdı! İşte iki liderin müzakere ettiği 8 konu
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini 'evsiz' kılığındaki polis çökertti
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini "evsiz" kılığındaki polis çökertti
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı
Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili evinin çatısına koydu
Satmaya kıyamadığı baba yadigarı otomobili evinin çatısına koydu
Ederson'la çarpışan Eric Garcia, oksijen maskesi takılarak hastaneye götürüldü
Ederson'la çarpışan Eric Garcia, oksijen maskesi takılarak hastaneye götürüldü
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok
Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit...
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
Silaha bakmak isteyen genç, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti
Silaha bakmak isteyen genç, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
Yetkililerin uyarılarını hiçe sayan grup, düğünde dip dibe göbek atıp eğlendi
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Berat Albayrak Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Mustafa Ceceli Nuri Bilge Ceylan
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Caner Erkin Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Ateş Ankara Trabzonspor Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Temizlik işçileri, çöp kamyonu sevdalısı otizmli çocuğun ilgisini geri çevirmedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.6.2020 09:44:05. #1.14#
title