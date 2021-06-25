Otizmli çocuklardan İlkay Gündoğan'a teşekkür videosu
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Otizmli çocuklardan İlkay Gündoğan'a teşekkür videosu

Anadolu Ajansı / Nihat Koç - Haberler | Güncel

İngiliz ekibi Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, İstanbul'da eğitim gören otizmli çocuklara imzalı forma hediye etti.

İngiliz ekibi Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, İstanbul'da eğitim gören otizmli çocuklara imzalı forma hediye etti.

İlkay Gündoğan, Özel Tohum Vakfı bünyesinde eğitim alan öğrencilere ulaştırdığı imzalı formalarla büyük mutluluk yaşattı.

Türk asıllı Alman futbolcu, "otizmin farkında, onların yanında" olduğunu belirtti. Otizmli öğrenciler de imzalı formalarla poz vererek İlkay'a teşekkür etti.

Vakıftan yapılan açıklamada, bugün her 54 çocuktan 1'inin otizm riski ile dünyaya geldiği kaydedilerek erken tanının önemi vurgulandı.

Otizmli çocuklardan İlkay Gündoğan'a teşekkür videosu
Otizmli çocuklardan İlkay Gündoğan'a teşekkür videosu
Otizmli çocuklardan İlkay Gündoğan'a teşekkür videosu
Otizmli çocuklardan İlkay Gündoğan'a teşekkür videosu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nihat Koç

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