Otilia: Sinan Akçıl yeniden evlensin
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Otilia: Sinan Akçıl yeniden evlensin

14.12.2020 09:01 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:05
Otilia: Sinan Akçıl yeniden evlensin

Akçıl'ın yeniden Burcu Kıratlı'yla evlenmesini istediğini belirten Otilia, "Bence Türkiye'nin en yetenekli adamlarından biri Sinan, çok iyi bir kalbi var ama ilişkiyle ilgili ne istediğini bilmiyor olabilir.

Akçıl'ın yeniden Burcu Kıratlı'yla evlenmesini istediğini belirten Otilia, "Bence Türkiye'nin en yetenekli adamlarından biri Sinan, çok iyi bir kalbi var ama ilişkiyle ilgili ne istediğini bilmiyor olabilir. Umarım şu an ayrıldığı kişiyle tekrar evlenir. Kendi adıma üzülürüm ama onlar adına mutlu olurum" dedi. Rumen şarkıcının bu sözleri Akçıl'ı unutamadığı şeklinde yorumladı.

Kaynak: Hürriyet

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