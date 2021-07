Otilia Bruma kimdir? Otilia Bruma hayatı ve biyografisi! Otilia Bruma kaç yaşında, nereli?

OTİLİA BRUMA KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Haziran 1992

Kaç yaşında: 29 yıl yaşında

Nereli: Suceava, Romanya

Otilia 13 Haziran 1992 yılında Romanya'nın Suceava ilçesinde dünyaya gelmiştir. Çocuk yaşta müzikle ilgilenmeye başlamıştır. Onun müziğe olan ilgisini ilk müzik öğretmeni keşfetmiştir. Romanya Ulusal Kolej'de eğitim almıştır. Yerel televizyonlarda çalışmıştır. Şarkılarını 17 yaşında seslendirmeye başlamıştır. İlk sahne adı Bijue, Amerika'da aynı isimde bir şarkıcı olduğu öğrenilince 2013 yılında Otilia olarak değiştirilmiştir. 2012 yılında All The Stars şarkısı ve klibiyle gündeme gelmiştir. Daha sonra 2013 Haziran ayında French Kiss adlı şarkısı yayınlanmıştır. Ardından, 2013 Kasım ayında Russian Dream ile On Fire şarkıları yayınlanmıştır. Otilia daha sonra JHaps Records ile çalışmaya başlamıştır. Tüm dünya listelerinde hit olan şarkısı Bilionera, 20 Şubat 2014'te yayınlanmıştır.