OtherSide Esports PUBGM kadrosunu duyurdu!
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OtherSide Esports PUBGM kadrosunu duyurdu!

OtherSide Esports PUBGM kadrosunu duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Organizasyon, PUBG Mobile arenasına giriş yaptı!

Kısa zamanda elde ettiği başarımlar ve attığı adımlarla adından sıkça söz ettiren espor organizasyonu OtherSide Esports PUBGM kadrosunu duyurdu. Organizasyon, duyuru paylaşımını sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.

OtherSide Esports böylelikle ilk kez mobil oyun ekosistemine giriş yapmış oldu. Organizasyonun anlaştığı kadro ise PMNCTR Sezon 1'de mücadele edecek. Acaba kadro PMNCTR Sezon 1'de başarılı olabilecek mi? Öncesinde isterseniz gelin anlaşılan kadroya birlikte göz atalım:

Hıdır "Rapido" Kababıyık

Furkan "Flawz" Yıldız

Bertaha "Taha" Özdemir

Ozan "Skenzy" Emir

Murat "Kyle" Kılıç

İsmail "İSO" Kılıçparlar

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, gelecek turnuvalarda organizasyona başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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