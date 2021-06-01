OtherSide Esports Prizey ile yollarını ayırdı!
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OtherSide Esports Prizey ile yollarını ayırdı!

OtherSide Esports Prizey ile yollarını ayırdı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Organizasyon Prizey ile yollarını ayırdı!

Ülkemiz espor ekosistemine geçtiğimiz aylarda dahil olan OtherSide Esports Prizey ile yollarını ayırdı. Organizasyon, sosyal medya hesapları üzerinden ayrılık paylaşımını taraftarlarına ve takipçilerine duyurdu.

Organizasyon ayrılık paylaşımında şu açıklamalara yer verdi:

Sabotaj takımı oyuncumuz Atakan "Prizey" Düzgünsıvacı aramızdan ayrıldı. Kendisine bugüne kadar takımımız adına verdiğin emekler için teşekkür ederiz! Bundan sonraki kariyerinizde başarılar dileriz.

Paylaşıma gelen yorumlara göz attığımızda ise olumlu ya da olumsuz birçok yoruma yer verilmiş. Oyuncunun gelecek kariyerinde hangi takımda oynayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Atakan "Prizey" Düzgünsıvacı'ya gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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