OtherSide Esports NBA 2K takımını duyurdu!
OtherSide Esports NBA 2K arenasına giriş yapıyor!
Başarılı Türk espor organizasyonlarından biri olan OtherSide Esports NBA 2K21 takımını duyurdu. Özellikle VALORANT'da kendisini gösteren takım yeni NBA kadrosunu sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile duyurdu.
OtherSide Esports NBA takımı ile ülke içindeki ve dışındaki turnuvalarda boy gösterecek. Başarılı takımın NBA kadrosu:
Savaş "IISAVAS" Yalçın
Hasan "HASAN5553" Karadağ
Kubilay "ELITE-KUBI" Kırkaç
Arda "ARDABAYTIN" Baytın
Francoiis "DEXFRAN" Gardes
Arda "TMACARDA" Batumoğlu
Playerbros olarak OtherSide Esports'a ve yeni kadrosuna başarılar diliyoruz!
Kaynak: Playerbros