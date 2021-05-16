OtherSide Esports NBA 2K takımını duyurdu!
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OtherSide Esports NBA 2K takımını duyurdu!

OtherSide Esports NBA 2K takımını duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

OtherSide Esports NBA 2K arenasına giriş yapıyor!

Başarılı Türk espor organizasyonlarından biri olan OtherSide Esports NBA 2K21 takımını duyurdu. Özellikle VALORANT'da kendisini gösteren takım yeni NBA kadrosunu sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile duyurdu.

OtherSide Esports NBA takımı ile ülke içindeki ve dışındaki turnuvalarda boy gösterecek. Başarılı takımın NBA kadrosu:

Savaş "IISAVAS" Yalçın

Hasan "HASAN5553" Karadağ

Kubilay "ELITE-KUBI" Kırkaç

Arda "ARDABAYTIN" Baytın

Francoiis "DEXFRAN" Gardes

Arda "TMACARDA" Batumoğlu

Playerbros olarak OtherSide Esports'a ve yeni kadrosuna başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

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