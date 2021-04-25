OtherSide Esports FIFA 21 Pro Clubs kadrosunu duyurdu!

FIFA 21 Pro Clubs'a hoş geldin .OtherSideTR !

Ülkemizin başarılı biri olan OtherSide Esports FIFA 21 Pro Clubs kadrosunu geçtiğimiz günlerde duyurdu. Sizler için 20 kişilik FIFA kadrosunu derledik.

84 Emre Yurdagel

4 Gökhan Şimşek

10 Mustafa Yüksel

6 Samet Morova

99 Göktuğ Gün

73 Mehdi Çelik

41 Ömer Faruk Koç

19 Umut Taylan Andi

7 Ömer Kossalı

58 Aykut Özel

1 Mahmutcan Ozamay

53 Tolga Evrim

8 Erdi Gözcü

29 Taylan Öztürk

61 Emre Ayaydın

3 Gökay Boran

11 Uğur Arslan

39 Mehmet Özkan

69 Yücel Akbaş

21 Serhat Özyıldız

Playerbros olarak OtherSide Esports FIFA kadrosuna hoş geldiniz diyor, başarılı oldukları günleri görmeyi temenni ediyoruz!

Kaynak: Playerbros