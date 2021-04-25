OtherSide Esports FIFA 21 Pro Clubs kadrosunu duyurdu!
FIFA 21 Pro Clubs'a hoş geldin .OtherSideTR !
Ülkemizin başarılı biri olan OtherSide Esports FIFA 21 Pro Clubs kadrosunu geçtiğimiz günlerde duyurdu. Sizler için 20 kişilik FIFA kadrosunu derledik.
84 Emre Yurdagel
4 Gökhan Şimşek
10 Mustafa Yüksel
6 Samet Morova
99 Göktuğ Gün
73 Mehdi Çelik
41 Ömer Faruk Koç
19 Umut Taylan Andi
7 Ömer Kossalı
58 Aykut Özel
1 Mahmutcan Ozamay
53 Tolga Evrim
8 Erdi Gözcü
29 Taylan Öztürk
61 Emre Ayaydın
3 Gökay Boran
11 Uğur Arslan
39 Mehmet Özkan
69 Yücel Akbaş
21 Serhat Özyıldız
Playerbros olarak OtherSide Esports FIFA kadrosuna hoş geldiniz diyor, başarılı oldukları günleri görmeyi temenni ediyoruz!
Kaynak: Playerbros