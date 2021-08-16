OtherSide Esports Berkay Yıldırım ile anlaştı!
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OtherSide Esports Berkay Yıldırım ile anlaştı!

OtherSide Esports Berkay Yıldırım ile anlaştı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

OtherSide Esports büyüdükçe büyüyor!

Geçtiğimiz günden bu yana sosyal medya ekibini güçlendirmeye devam eden OtherSide Esports Berkay Yıldırım ile anlaştı.

OtherSide Esports, sosyal medya kanalları üzerinden yaptığı paylaşımda Berkay Yıldırım ile anlaştığını "Büyüyoruz, büyürken güçleniyoruz! Ekibimize Video Editörü olarak katılan 'a hoş geldin diyoruz." açıklamasıyla paylaştı.

Organizasyon sosyal medya ekibini güçlendirmeye Fatma Yazıcı (Head of Socials) ile anlaşarak başladı. OtherSide Esports, bu anlaşmanın hemen ardından ise Duru Yaman (Copywriter) ile anlaştığını duyurdu. Bu anlaşmaların hemen ardından ise Emre Özcan (Content Creator) ve Aybike Selin (Influencer Manager) ile anlaşarak sosyal medya ekibini dörtlemiş oldu. Organizasyon dün yaptığı paylaşımla da Berkay Yıldırım (Video Editor) ile anlaştığını duyurmuş oldu.

Playerbros ekibi olarak bu anlaşmaların OtherSide Esports'a hayırlı olmasını diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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