OtherSide Blue ile Gamify şampiyonu oldu!
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OtherSide Blue ile Gamify şampiyonu oldu!

OtherSide Blue ile Gamify şampiyonu oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Blue takımı üçüncü şampiyonluğuna ulaştı!

Yürütmekte olduğu projelerle espor ekosisteminde devrim yaratmayı amaçlayan OtherSide Blue ile Gamify şampiyonu oldu. Organizasyon, şampiyonluk paylaşımını sosyal medya hesapları üzerinden taraftarıyla ve takipçileriyle paylaştı.

Organizasyon yaptığı şampiyonluk paylaşımında şu açıklamaya yer verdi:

Her alanda farklıyız, ne de olsa farklı bakmayı seviyoruz! Talents programımız emeklerinin karşılığını almaya devam ediyor! OtherSide Blue takımımız turnuvasında 'i 2-0 yenerek üçüncü şampiyonluğuna ulaşıyor!

Takımı şampiyonluğa taşıyan kadroda bulunan oyuncular ise şu şekilde:

Mesut "TEYZ3" Cengiz

Ali "ELIESS" Çil

Furkan "LAUREN" Ateş

Okan "KROSTALY" Alaçam

Bartu "BEAVERR" Kolot

Organizasyonun yürütmekte olduğu "Talent" programının ne kadar önemli olduğunu kazanılan turnuva/lar ile görmüş oluyoruz. Ekosisteme kazandırılan her bir oyuncu çok büyük önem taşıyor. Umuyoruz ki diğer espor organizasyonları bu tür programlara yer verirler.

Playerbros ekibi olarak OtherSide Blue takımını tebrik ediyor,  gelecek turnuvalarda başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros

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