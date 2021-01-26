Otelin 8. katından düşerek can veren genç kızın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt'ta dün sabaha karşı 17 yaşındaki Zerda Curka arkadaşlarıyla kaldığı otelin 8.katından düşerek hayatını kaybetmişti.

ANNESİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Cenaze dün Adli Tıp Kurumu'na getirilmiş yakınları olmaması nedeniyle işlemleri bugüne kalmıştı. Adli Tıp Kurumu'na kızını almaya gelen gelen anne Tülay Dağ gözyaşlarına boğulup baygınlık geçirdi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla 17 yaşındaki Zerda Curka'nın cenazesi memleketi Kars'a gönderildi.

"YANINDAKİ KİŞİLERDEN ŞİKAYETÇİYİM"

Anne Tülay Dağ kızının ölümünde ihmal olduğunu ifade ederek, "Sabah 08.10 kala kızımın arkadaşı aradı, 'senin emanete sahip çıkamadım' dedi. 'Zerda camdan atladı' dedi kendimden geçtim. Gece konuştuk. Cumartesi uçağa binip yanıma gelmişti, arkadaşları oteldeydi, biri dedi sahte kimlikle aldılar benim kızımı öldürdüler benim kızım bunu yapmaz. Anne bir insan canına kıyıp öbür dünyasını yakar mı derdi. Yanındaki kişilerden şikayetçiyim" diyerek feryat etti.

YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Curka'nın sosyal medyada arkadaşları ile çektiği yeni videoları ortaya çıktı. Görüntülerde genç kızın arkadaşlarıyla şarkı eşliğinde oynaması ve arabada çekilen videoları yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı