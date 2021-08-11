Otelde patlayan şofben korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otelde patlayan şofben korkuttu

Otelde patlayan şofben korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otelde şofben patladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otelde şofben patladı. Şans eseri can ve mal kaybı yaşanmazken tatilciler kısa süreli panik yaşadı.

Olay, Türkmen Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otelin odasından patlama sesini duyan vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ekipleri sevk edildi. Odaya giren ekipler şofbenin patladığını tespit etti. Can ve mal kaybı yaşanmazken otelde tatil yapan vatandaşlar kısa süreli korku ve panik yaşadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Otelde patlayan şofben korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aydınlı muhtar evinde göğsünden vurulmuş halde bulundu
Aydınlı muhtar evinde göğsünden vurulmuş halde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Murat Dalkılıç Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Hakan Reçber Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otelde patlayan şofben korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 16:22:14. #1.15#

title