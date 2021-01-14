Otelde çalışan kat görevlisi, yastık altında bulduğu 10 bin doları sahibine teslim etti

İstanbul Güngören'de bir otelde, kat görevlisi odalardan birinde temizlik yaptığı sırada yastık altında maaşının on katı edecek 10 bin dolar buldu. Otel yönetimi paranın sahibi Iraklı iş insanına ulaşarak para teslim etti. İş insanı "Türkiye çok tehlikeli diyorlardı, gelirken korkuyordum ama hiç öyle değilim" diyerek duygularını dile getirdi.

İlginç olay, Güngören'de bir otelde meydana geldi. Geçtiğimiz salı günü konaklamak için otele gelen Iraklı iş adamı 37 yaşındaki Ali Zubair, Çarşamba sabahı otelden çıkış yaptı. Zubair'in odasını temizleyen kat görevlisi Emre Erdoğan, yastığın altında bir poşetin olduğunu fark etti. Poşeti açan Erdoğan, içerisinde para dolu olduğunu görünce vakit kaybetmeden otel yönetimine gitti.

BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

Otelde yarı zamanlı olarak çalışan Erdoğan, maaşının onlarca katı olan parayı, yönetime teslim etti. Otel çalışanları vakit geçmeden paranın sahibine ulaştı. Büyük mutluluk ve şaşkınlık yaşayan Ali Zubair'in o anlarını otel çalışanları cep telefonlarıyla kaydetti.

"İNSANLAR TÜRKİYE ÇOK TEHLİKELİ DİYORDU, AMA ÖYLE DEĞİLMİŞ"

Türkiye'ye gelmeden önce önyargılı olduğu için pişman olduğunu söyleyen Ali Zubair, "Çok mutluyum böyle insanların Türkiye'de olduğunu bilmiyordum. İnsanlar söylüyordu Türkiye çok tehlikeli ama öyle çıkmadı. Allah razı olsun çok teşekkür ederim hepsi benim para. Benim için çok önemli bir para, bir iki yıl çalışsam o parayı yine toplayamazdım. Dışarı çıktığımda cebimde para yoktu, otele geldiğimde çalışan 'rahat ol dedi, senin para bende dedi gördüm çok mutlu oldum' dedi.

"HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİM BİR PARAYDI"

Parayı bulan Emre Erdoğan doğru olanı yaptığını ifade ederek, "Ben şahsen üzerime düşeni yaptım ilk an gördüğümde para poşette bir kağıda sarılıydı. Kağıttakileri ben ilaç sandım elime aldığımda para vardı içinde direkt müdürümüze getirdim. Anlam ifade eden yüksek bir paraydı tabii, benim birçok hayalimi gerçekleştireceğim bir paraydı ama ben bana yakışanı yaptım" diye konuştu.

"PERSONELİMİZİN SIKINTILARI BÜYÜK"

Otel sahibi Erhan Koyuncu personeliyle gurur duyduğunu belirterek, "Personelimizin takdire şayan bir davranışı var pandemi döneminde yüzde 10 doluluk oranında çalışmaya devam ettik işler azalmıştı. Kapanma noktasına gelmiştik. Şu süreçte bizlerin haricinde personelimizin daha büyük sıkıntıları vardı. İhtiyaç sahibi bir personelimizin bu davranışta bulunması takdire şayan biz kendisini ödüllendireceğiz. Çok şükür ki böyle personellerimiz var böyle olmalı zaten" şeklinde konuştu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Görüntülerde parasını unutan kişi otelden ayrılıyor. Bir süre sonra kat görevlisi kaldığı odasına giriyor. Paraları bulan kişi daha sonra resepsiyona gelerek müdürüne paraları teslim ediyor. Paraları alan otel görevlisinin de aldığı dolarları saydığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARMAĞAN YILMAZ