Otel Transilvanya 4 Filmi

05.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 05.03.2020 14:51

İlk filmi 2012 yılında vizyona giren animasyon türündeki Otel Transilvanya'nın devam halkası olan Hotel Transylvania 4, Dracula ve ailesinin yaşadığı maceraları konu ediyor. Sadece ülkemizde değil dünya çapında çok iyi gişe rakamları elde eden ve büyük-küçük tüm seyirci kitlesini eğlendirmeyi başaran Otel Transilvanya serisinin bu zamana kadar çekilen üç filminde de yönetmen koltuğunda oturan Genndy Tartakovsky bu filmin de yönetmenliği üstleniyor olacak.

Yönetmen: Genndy Tartakovsky

Senaryo: Genndy Tartakovsky, Robert Smigel, Todd Durham

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Hotel Transylvania 4

Yapımcı Firma: Sony Pictures

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 14.01.2022



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Kaynak: InterSinema.com