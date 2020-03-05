Otel Transilvanya 4 Filmi
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İlk filmi 2012 yılında vizyona giren animasyon türündeki Otel Transilvanya'nın devam halkası olan Hotel Transylvania 4, Dracula ve ailesinin yaşadığı maceraları konu ediyor. Sadece ülkemizde değil dünya çapında çok iyi gişe rakamları elde eden ve büyük-küçük tüm seyirci kitlesini eğlendirmeyi başaran Otel Transilvanya serisinin bu zamana kadar çekilen üç filminde de yönetmen koltuğunda oturan Genndy Tartakovsky bu filmin de yönetmenliği üstleniyor olacak.
Yönetmen: Genndy Tartakovsky
Senaryo: Genndy Tartakovsky, Robert Smigel, Todd Durham
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Hotel Transylvania 4
Yapımcı Firma: Sony Pictures
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 14.01.2022
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Kaynak: InterSinema.com