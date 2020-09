Otel odasında taciz kabusu yaşayan mühendis: O günden sonra uyuyamıyorum (2) OTEL SAHİBİ, MÜHENDİSİN KALDIĞI ODAYI ANLATTIAnkara'da yaşayan elektrik-elektronik mühendisi Kardelen Kamişli'nin (26), Seyit Muhammet Sarı'nın tacizine uğradığını ileri sürerek, polise şikayette bulunmasının ve gözaltına alınan şüpheli ile bir otel çalışanı hakkında soruşturma başlatılıp,...

OTEL SAHİBİ, MÜHENDİSİN KALDIĞI ODAYI ANLATTI

Ankara'da yaşayan elektrik-elektronik mühendisi Kardelen Kamişli'nin (26), Seyit Muhammet Sarı'nın tacizine uğradığını ileri sürerek, polise şikayette bulunmasının ve gözaltına alınan şüpheli ile bir otel çalışanı hakkında soruşturma başlatılıp, alkollü olduğu belirlenen ve odaya nasıl girdiğini bilmediğini ileri süren Sarı'nın serbest bırakılmasının ardından otel sahibi Gökhan Algül, DHA ekibine açıklamalarda bulundu. Kardelen Kamişli'nin kaldığı odayı gösteren otel sahibi Algül, odanın güvenlik önlemlerine ilişkin bilgilendirme yaptı. Algül, "Bu odaya, kart göstermeden dışarıdan herhangi kimse giremez. Bu odanın kapısının açılması için tanımlanmış bir kart gösterilmesi gerekiyor. Kartı okuttuğum an bu sisteme geçer ve kapı açılır. Görüldüğü üzere kapıda da herhangi bir çizik veya bir zorlama yoktur. Emniyet birimleri de öyle bir şeye rastlamadı. Bu kapının açılması için bu anahtarla açılmış olması lazım. Elektrikler kesilse bile bu sistem tamamen böyle çalışıyor" dedi.

'HER KART, TANIMLANDIĞINI ODANIN KAPISINI AÇAR'Kardelen Kamişli'nin odasını girdiği iddia edilen Seyit Muhammed Sarı'nın kaldığı odayı da gösteren Algül, kapıların farklı kartlarla hiç bir şekilde açılmayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Bu müşterimiz, kendi kartıyla diğer odanın kapısını açma imkanı yok. Her kart, tanımlandığı odanın kapısını açar. Bizim iddia ettiğimiz herhangi bir şey yok. Biz sadece elimizdeki verilerden yorum yapıyoruz. Ayrıca bu işin sorumlularını tespit etmeye çalışıyoruz. Tespitimize göre, bu kapı bir kart kullanılarak açılmamış. Kapı, aralıklı kaldıysa ondan sonra açıldıysa bu aşağıdaki sistemde hiçbir şekilde görülmez. Kadın arkadaşın yaşadığı bu olaydan dolayı üzüntü duyuyoruz. Biz her zaman bu kadının yanındayız. Çünkü hiçbir misafirimizin mağdur olmasını istemeyiz. Bu olay bizi de çok yıprattı."

