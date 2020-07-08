Öteberi nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla öteberi mi, öte beri mi? Öteberi ne demek?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "öteberi". Peki, öte beri nasıl yazılır? TDK'ya göre öteberi mi, öte beri mi yazılır?
08.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:38
Öteberi kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, öteberi TDK'ya göre nasıl yazılır? Öte beri nasıl yazılır? Öte beri mi, öte beri mi? TDK'ya göre öteberi kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.
TDK'YA GÖRE ÖTEBERİ NASIL YAZILIR?
Öte beri: Yanlış
Öteberi: Doğru
ÖTEBERİ İLE ÖRNEK CÜMLELER
Öteberi: isim
Önemsiz, ufak tefek şeyler:
"Sonra getirdikleri çuvalı açtılar, peksimetleri, tütünü ve öteberiyi çıkartıp raflara koydular." - Halikarnas Balıkçısı