Öteberi nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla öteberi mi, öte beri mi? Öteberi ne demek? Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "öteberi". Peki, öte beri nasıl yazılır? TDK'ya göre öteberi mi, öte beri mi yazılır?

Öteberi kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, öteberi TDK'ya göre nasıl yazılır? Öte beri nasıl yazılır? Öte beri mi, öte beri mi? TDK'ya göre öteberi kelimesinin doğru yazılışı haberimizde. TDK'YA GÖRE ÖTEBERİ NASIL YAZILIR? Öte beri: Yanlış Öteberi: Doğru ÖTEBERİ İLE ÖRNEK CÜMLELER Öteberi: isim Önemsiz, ufak tefek şeyler: "Sonra getirdikleri çuvalı açtılar, peksimetleri, tütünü ve öteberiyi çıkartıp raflara koydular." - Halikarnas Balıkçısı