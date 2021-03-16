Ötanazi ne demek? Ötanazi anlamı nedir?
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Ötanazi ne demek? Ötanazi anlamı nedir?

16.03.2021 20:06 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:28
Ötanazi ne demek? Ötanazi anlamı nedir?

Sık sık duyulan ve anlamı merak edilen ötanazi kavramının anlamı araştırılıyor. Peki, Ötanazi ne demek? Ötanazi anlamı nedir?

Ötanazi kavramının detayları merak ediliyor. Zaman zaman gündem olan ve hakkında araştırmalar yapılan Ötanazi kavramının anlamı araştırılıyor. Peki, ötanazi anlamı nedir? Ötanazi ne demek?

ÖTANAZİ NEDİR?

Ötanazi bir kişinin veya bir hayvanın yaşamını, yaşamlarının dayanılamayacak durumda olarak algılanması sebebiyle, acısız veya çok az acıtan bir ölümcül enjeksiyon yaparak, yüksek dozda ilaç vererek veya kişiyi yaşam destek ünitesinden ayırarak sonlandırmak. Ötanazi uygulaması bu üçü dışında farklı formlarda da olabilir; örneğin pasif ötanaziye kişinin tedavi edilebilecek ama ölümcül bir bulaşıcı hastalığının tedavi edilmeyerek kişinin, pasif olarak, ölümüne yol açılması dahildir. Ötanazinin farklı tipleri farklı yasal uygulamalara tabiidir. Pasif ötanazi genelde birçok ülkede, farklı koşullar altında yasalken, aktif ötanazi çoğu ülkede yasaktır. Genellikle ötanazi başlığı altında tartışılan hekim destekli intihar (physician assisted suicide) genel olarak yasa dışı olmakla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington, Oregon, Montana ve Vermond eyaletlerinde yasaldır. Aktif ötanazi Türkiye'de yasal değildir. Yürürlükte olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre, hastaya ötanazi uygulayan fail (hekim), tasarlayarak (taammüden) adam öldürme hükümlerine göre yargılanır ve ağırlaştırılmış müebbet (ömür boyu) hapis cezasıyla cezalandırılır. Bazı ülkelerde ötanazi yasal olmasa da, ötanazi faili cezaya çarptırılmaz.

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