Ot toplarken dik arazide düşerek yuvarlanan yaşlı kadın hayatını kaybetti
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Ot toplarken dik arazide düşerek yuvarlanan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Rize'nin merkeze bağlı Yenikale köyünde hayvanları için ot toplarken dik arazide düşerek yuvarlanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

09.12.2019 18:39 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:44
Ot toplarken dik arazide düşerek yuvarlanan yaşlı kadın hayatını kaybetti

'nin merkeze bağlı Yenikale köyünde hayvanları için ot toplarken dik arazide düşerek yuvarlanan yaşlı kadın hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Yenikale köyünde 67 yaşındaki Veciye Saruhan, hayvanlarına ot toplarken dik olan arazide dengesini kaybederek yuvarlandı. Eşine yardım etmek için araziye giden , eşine seslenmesine rağmen bulamayınca aramaya başladı. Saruhan, eşinin hareketsiz halde yerde yattığını fark ederek yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Nöbetçi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Veciye Saruhan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - RİZE

Kaynak: İHA
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