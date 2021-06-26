ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'nin ilk aşaması başarıyla tamamlandı
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ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'nin ilk aşaması başarıyla tamamlandı

ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'nin ilk aşaması başarıyla tamamlandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) tüm sınav merkezlerinde başarıyla tamamlandığını duyurdu.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) tüm sınav merkezlerinde başarıyla tamamlandığını duyurdu.  

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "2021-YKS'nin ilk aşaması olan TYT oturumu tüm sınav merkezlerimizde başarıyla tamamlanmıştır. Bu oturumda görev alan tüm görevlilerimize teşekkür ederim. Yarın uygulayacağımız Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi oturumlarına katılacak adaylarımıza başarılar, görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ÖSYM Başkanı Aygün: YKS'nin ilk aşaması başarıyla tamamlandı - Haberler
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