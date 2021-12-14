ÖSYM Başkanı Aygün, Bakan Koca'yı ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÖSYM Başkanı Aygün, Bakan Koca'yı ziyaret etti

ÖSYM Başkanı Aygün, Bakan Koca'yı ziyaret etti
AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret ettim. Pandemi sürecinde ÖSYM sınavlarının sorunsuz bir şekilde uygulanmasında desteklerinden dolayı Sayın Bakanımız nezdinde tüm bakanlık çalışanlarına teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

ÖSYM Başkanı Aygün, Bakan Koca'yı ziyaret etti

Üzerinde Çince yazılar bulunan aşıların 'Biontech' firmasına ait olduğu ortaya çıktı

Üzerinde Çince yazılar bulunan aşıların "Biontech" firmasına ait olduğu ortaya çıktı

 Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımı müjdesi Açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımı müjdesi Açıklaması

 ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün 2022 yılı sınav takvimini açıkladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün 2022 yılı sınav takvimini açıkladı

AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title