2020-YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı duyurdu
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2020-YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarını önümüzdeki hafta açıklayacaklarını bildirdi.

22.08.2020 13:59 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:27

Milyonlarca öğrencinin beklediği günle ilgili merak uyandıran soruyu ÖSYM Başkanı cevaplandırdı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının önümüzdeki hafta açıklanacağını duyurdu.

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ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

2020-YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı duyurdu
2020-YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı duyurdu

Kaynak: DHA

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