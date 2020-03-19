ÖSYM koronavrüs nedeniyle 9 sınavı erteledi! YKS ertelendi mi? KPSS ertelendi mi? ALES ertelendi mi? MSÜ, İGS, EKPSS, DİB-MSBTS ertelendi mi?
ÖSYM koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 sınavın tarihinin ertelendiğini açıkladı. Peki, ÖSYM hangi sınavları erteledi YKS ertelendi mi? KPSS ertelendi mi? ALES ertelendi mi? MSÜ, İGS, EKPSS, DİB-MSBTS ertelendi mi? İşte ertelene sınavlar ve tarihleri!
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde tedbirler alınırken ÖSYM önlem olarak 9 sınavı erteledi Peki ÖSM hangi sınavları erteledi İşte ertelenen sınavlar ve tarihleri! YKS ertelendi mi? KPSS ertelendi mi? ALES ertelendi mi? MSÜ, İGS, EKPSS, DİB-MSBTS ertelendi mi?
2020 ÖSYM SINAV TAKVİMİNDE GÜNCELLEME
• - 29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2020-MSÜ) 3 Mayıs 2020 tarihinde,
• - 4 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (2020-DİB-MBSTS) 3 Ekim 2020 tarihinde,
• - 12 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (2020-YDS/1) 17 Mayıs 2020 tarihinde,
• - 18 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/4 Farsça) 2 Mayıs 2020 tarihinde,
• - 19 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavının (2020 e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca) 16 Mayıs 2020 tarihinde,
• - 26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) 20 Eylül 2020 tarihinde,
• - 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/1) 10 Mayıs 2020 tarihinde,
• - 16 Mayıs 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2020-İSG/1) 29 Ağustos 2020 tarihinde,
• - 20 Eylül 2020 tarihinde yapılması planlanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) 16 Ağustos 2020 tarihinde
yapılmasına karar verilmiştir. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde Devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde Kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylarımıza ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.
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