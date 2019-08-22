ÖSYM, 2019 e-YDS sınav giriş belgesini yayımladı! YDS 2019 ne zaman?

22.08.2019 11:34

Yabancı Dil Sınavı'nın online hali e-YDS sınavını bekleyen adaylar için sınav giriş belgesi erişime açıldı. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşılabilecek giriş belgeleri sınav tarihine kadar aktif olacak.

ADAYLARA SAAT UYARISI!

ÖSYM, YDS için duyuru yayınlayarak sınav giriş belgelerini aktiflediğini bildirdi. Açıklamada; ''24 Ağustos 2019 tarihinde uygulayacağı e-YDS 2019/10 İngilizce adaylarının sınava girecek bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 14.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN...

24 Ağustos 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/10 İngilizce için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.'' ifadeleri yer aldı.