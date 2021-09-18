Ostim Teknik Üniversitesi 'Dünya Temizlik Günü' kapsamında çöp toplama etkinliği düzenledi - Haberler
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Ostim Teknik Üniversitesi "Dünya Temizlik Günü" kapsamında çöp toplama etkinliği düzenledi

AA / Harun Kutbe - Haberler | Güncel
Ostim Teknik Üniversitesi

Ostim Teknik Üniversitesince "Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Ostim Teknik Üniversitesince "Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Ostim'de bulunan Hasan Yalçıntaş Parkı'ndaki etkinliği, "Let's Do It Türkiye" koordine etti.

Etkinlikte konuşan Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ali Yülek, çevreyi rahatça kirleten insanları gördüğünde çok üzüldüğünü ifade etti.

Yülek, çevre temizliği konusunda bütün yükün belediye ve temizlik çalışanlarına kalmaması, bu konudaki değişimin evlerden, okullardan ve iş yerlerinden başlaması gerektiğini söyledi.

Ankara'nın esasen bir su şehri olduğunu dile getiren Yülek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu kentin içinden çok sayıda su geçmektedir. Bunların maalesef farkında değiliz. Biri hemen bu yakınlardan geçer, Kolej ile Kurtuluş Parkı'nın ortasından. Fakat biz bu derelerin, çayların üzerlerini kapatmışız ve dünyanın içinden su geçmeyen tek başkentini maalesef yaratmışız. Çok büyük bir tarihi hata. Bunu değiştirmemiz lazım. Ankara'nın sularını yeniden açmamız lazım. Ankara'yı bir su şehri haline getirmemiz lazım."

Konuşmanın ardından, aralarında Ostim Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın, akademik ve idari personelin de bulunduğu grup, kampüs çevresinden metal, plastik, kağıt, cam atıkları ve izmaritleri topladı.

Ostim Teknik Üniversitesi Dünya Temizlik Günü kapsamında çöp toplama etkinliği düzenledi

Ostim Teknik Üniversitesi Dünya Temizlik Günü kapsamında çöp toplama etkinliği düzenledi

AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri
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