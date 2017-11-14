Osmek'ten Diksiyon Kursu

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (OSMEK) bünyesinde diksiyon kursu açıldı.



OSMEK'in ilgi gören kurslarından biri olan diksiyon kursu, beden dili ve iletişim konularını da kapsıyor. TRT seslendirme sanatçısı Deniz Çevik, diksiyon-beden dili-iletişim kursunun 144 saatten oluştuğunu belirterek, "Okulda öğretilmeyen ancak iş hayatında fazlaca kullanılan bir ders. Çoğu insanın özgüven eksikliği var, nefes almayı bilmiyoruz. Ses nedir, nerden çıkar, nasıl bir şey bilmiyoruz. Öğrenmemiz lazım. İletişim, protokol, görgü, nezaket kuralları, satışta beden dili ve iletişim, diksiyon ile beden dili ve 144 saatlik bir kurs şeklinde olacak. Sertifikanın adı, ana dilde iletişim olacak ve içinde iletişime dair her konu yer alacak. Kurslarımız salı ve perşembe günleri Soğanlı Kültür Merkezi, Çarşamba ve cuma günleri de Ördekli Kültür Merkezi'nde olacak. Kursa 18 yaşını doldurmuş herkes katılabilir. Eğitim fakültesi öğrencilerinin yanı sıra mühendisler de geliyor. Mali müşavirler, avukatlar, pazarlama işinde çalışanlar bu kurstan faydalanıyor. Bu eğitimi herkesin alması lazım. Dolayısıyla bir sınır yok. Herkesin Türkçe'nin kurallarını öğrenmek için bu kursa gelmesi lazım" diye konuştu. - BURSA