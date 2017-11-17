OSMEK'le Eski Eşyalar Sanata Dönüşüyor

OSMEK Ahşap Boyama Kursu, eski eşyalara yeniden hayat veriyor. Kursiyerler, öğrendikleri tekniklerle birer sanat eseri ortaya çıkarıyor. Kurs eğitmeni Sümeyye Abdioğlu, kursa evindeki eşyaları yenilemek isteyenlerin geldiğini ifade ederek, "Cam, tabak gibi her objeyi kullanıyoruz. Eşyaları yeniden boyuyoruz. Eskilere hayat veriyoruz. Kursumuza talep çok. Sadece ev hanımları değil, meslek sahibi olanlar da geliyor. Kursumuz haftanın 2 günü ve toplam 312 saat. Kursa herkes gelebilir. Kurs kapsamında çok eğleniyoruz ve zevkle çalışıyoruz" diye konuştu.

Boş zamanlarını değerlendirmek için komşularının önerisiyle kursa geldiğini anlatan kursiyer Neslihan Ersal Süder, "Ev yaşamı monoton, burası ise çok farklı bir ortam. Sosyalleşiyoruz. Bir şeyler yapabileceğimi gördüm. Belki ileride aile bütçesine katkı sağlarım. Keşke daha önce gelseydim. Herkese tavsiye ediyorum" dedi. Kursiyer Gülgün Lastikçi, evindeki eşyaları değiştirmek istediği için para harcamadan yeniye dönüştürmeyi öğrendiğini belirterek, "Yeni teknikler öğreniyorum. Kimse evde boş oturmasın. Üstelik buradaki arkadaş ortamı da çok güzel. Üretmek çok güzel ve çok eğlenceli" diye konuştu. Üniversite mezunu ve 3 çocuk annesi Sema Puser de, "Çalışma hayatım olmadı. Başka kurslara da gittim. Bu sene ahşap boyamaya geliyorum. Kadınlar çok becerikli, bu kurslarda yetenekleri otaya çıkıyor. Burası bize terapi gibi geliyor. Ürettiğimiz zaman daha mutlu oluyoruz. Yalnızlığımıza da çare oluyor" dedi.