OSMEK Kursiyerlerine Kanser Semineri
Osmangazi Belediyesi, "4 Şubat Dünya Kanser Günü" dolayısıyla kanser konusunda farkındalık oluşturmak ve bilinç düzeyini arttırmak amacıyla, OSMEK kursiyerlerine yönelik seminer düzenledi.
Osmangazi Belediyesi ve VM Medical Park Bursa Hastanesi işbirliğinde
Osmangazi Meslek Edindirme Kursları'nda (OSMEK) eğitim gören kursiyerler için Yakup Aktaş Kültür Merkezi'nde kanser konusunda seminer verildi. Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şahbazlar ve Radyoterapi Uzmanı Dr. Kemal Ekici tarafından verilen seminerde kanseri yenmede bilinçlenmenin önemine dikkat çekildi. Her yıl milyonlarca ölüme neden olan ve pek çoğu önlenebilir olan hastalığa karşı toplumsal bilinci artırmak amacıyla 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde tüm dünyada kampanyalar düzenlendiği belirtildi. Etkinlikte katılımcılara kanserden korunma yolları, erken tanı ve doğru beslenme konuları hakkında bilgiler aktarıldı.