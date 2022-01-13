Osmanlı padişahlarının resmedildiği 6 tablo, açık arttırmaya çıkartıldı

Müzayede evi Sotheby's, aralarında Osmanlı padişahları ve Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'un bulunduğu 17. yüzyıl porteleri açık arttırmaya çıkartıldı. Müzayede evi, 20 Ocak'ta satılacak portrelerin Giovio Serisi'ndeki tablolara dayanarak yapıldığını belirtti.

Sotheby's tarafından yapılan açıklamada, 20 Ocak'ta satılacak değerli tabloların, 16. yüzyıl İtalyan Rönesans tarihçisi ve biyografi yazarı Paolo Giovio (1483-1552) tarafından bir araya getirilen hükümdarların, devlet adamlarının ve diğer önemli şahsiyetlerin 484 suretinden oluşan Giovio Serisi'ndeki tablolara dayanarak yapıldığı ifade edildi.

LAR