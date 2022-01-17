Osmanlı kasabası Mudurnu kar yağışıyla beyaza büründü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmanlı kasabası Mudurnu kar yağışıyla beyaza büründü

Osmanlı kasabası Mudurnu kar yağışıyla beyaza büründü
AA / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Osmanlı kasabası Mudurnu, kar yağışının ardından bir başka güzelliğe büründü.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Osmanlı kasabası Mudurnu, kar yağışının ardından bir başka güzelliğe büründü.

İlçede 3 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar kar altında kartpostallık görünüme kavuştu.

Tarihi İpek Yolu'ndaki ilçeye günübirlik ve konaklamak için gelenler, kar üzerinde yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.

Hakkari'de eğitime kar engeli

Hakkari'de eğitime kar engeli

 Bolu'da eğitime kar engeli

Bolu'da eğitime kar engeli

 Rize'de eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi

Rize'de eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi
AA / İlhami Çetin - Son Dakika Haberleri

UNESCO Dünya Mirası, Osmanlı, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title