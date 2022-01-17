Osmanlı kasabası Mudurnu kar yağışıyla beyaza büründü

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Osmanlı kasabası Mudurnu, kar yağışının ardından bir başka güzelliğe büründü.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Osmanlı kasabası Mudurnu, kar yağışının ardından bir başka güzelliğe büründü.

İlçede 3 gündür aralıklarla etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar kar altında kartpostallık görünüme kavuştu.

Tarihi İpek Yolu'ndaki ilçeye günübirlik ve konaklamak için gelenler, kar üzerinde yürüyüş yaptı, fotoğraf çektirdi.