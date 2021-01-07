Karı-koca, 6 saat arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
07.01.2021 21:31 | Son Güncelleme: 07.01.2021 22:25
Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Cığcık köyünde yaşayan çift, yakalandıkları koronavirüs nedeniyle aynı gün 6 saat arayla hayatlarını kaybetti.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin Cığcık köyünde eski muhtar Nuri Akgöllü ve eşi Elif Akgöllü koronavirüse yakalandı.
ÖNCE KADIN SONRA ERKEK YAŞAMINI YİTİRDİ
Bir süredir tedavi gören karı kocadan Elif Akgöllü bugün öğlen saatlerinde hayatını kaybetti. Eşi Nuri Akgöllü ise aynı gün eşinin vefatından 6 saat sonra hayatını kaybetti. Çiftin Cığcık köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı