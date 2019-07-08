OSMANİYE Yırtıcı hayvan saldırısına uğrayan yaralı kediye tedavi

Yırtıcı hayvan saldırısına uğrayan yaralı kediye tedavi

Osmaniye'de bahçe gezintisine çıkan ve yırtıcı bir hayvan saldırısı sonucu yaralanan engelli kedi, tedavi edildi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, kedinin 5 yıl önce kendilerine iki ön bacağı kırık şekilde geldiğini, sahiplenerek tedavilerini yaptıklarını önceki gün ise bahçe gezintisine çıktığı sırada hayvanın uğradığı bir saldırı sonucu sol bacak üstünden yaralandığını söyledi.

Bir patisi engelli kalan kedinin, ailenin bir üyesi olarak 5 yaşına girdiğini söyleyen Laçinbala, Gece bahçede gezintiye çıkan kedimiz, yırtıcı bir hayvan tarafından saldırıya uğramış ve deri bütünlüğü bozulmak kaydıyla 5 santimlik bir yırtık şekillenmişti. Sabah fark ettiğimiz bu yarayı acilen tedavi altına aldık. Durumun çok acil olmasından dolayı götürüldüğümüz Veteriner Kliniğinde diğer muayeneleri bekletmek kaydı ile tedaviye başlandı dedi.

HAYVANLAR İÇİN AÇIK YARALAR ÇOK TEHLİKELİ

Açık yaralanmaların hayvanlar için çok tehlikeli olduğunu belirten Ali Laçinbala, Bu tip travmaları kendiliğinden iyileşir düşüncesi ile ihmal edersek sinekler tarafından kurt bırakılmak suretiyle geri dönülmez ölümcül yaralar olabilir ve hayvan 2,3 hafta acı çekerek ölebilir. Bu durumda cerrahi müdahale için veteriner hekiminize başvurmalısınız diye konuştu.

Veteriner hekim Ali Nuri Yiğit ise yaralı kedinin kendilerine gelir gelmez tedavisine başlanıldığını belirterek, önce yaralı bölgenin tıraş bıçağı ile temizlendiğini ifade ederek, Nekrotik dokuları uzaklaştırdıktan sonra 12 basit ayrı dikiş ile yara yüzeylerini birleştirdik. Umarım kedimizin başına bundan sonra bu tip yaralanmalar gelmez. dedi.

Kaynak: DHA