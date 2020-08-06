Osmaniye'ye 116 milyon 781 bin 463 lira kaynak aktarıldı AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Osmaniye'ye 116 milyon 781 bin 463 lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde Osmaniye'ye 116 milyon 781 bin 463 lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Kaya, yazılı açıklamasında, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasıyla aktarılan kaynaktan 5 bin 528 haneye de destek olunduğunu belirtti.

AK Parti'nin gücünü halktan aldığını ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"Şehitler diyarı Osmaniye'mizin sorunlarına çare bulmayı kendisine hedef edinen partimiz her zaman gücünü almış olduğu aziz milletimizin yanında olmuştur. Salgın döneminde de AK Parti'nin milletinin yanında olmasından dolayı Osmaniyeli hemşehrilerimizin takdirini kazanmıştır. Bu dönemde 116 milyon 781 bin 463 lira kaynak sağlanması ile Osmaniyemiz rahatlamış ve bir nebze de olsa bu kaynak ile milletimizin sıkıntılarına çözüm yolu bulunmuştur. Emeği geçen tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA