Osmaniye Valisi Yılmaz, Toprakkale'de hastane inşaatını inceledi - Haberler
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Osmaniye Valisi Yılmaz, Toprakkale'de hastane inşaatını inceledi

AA / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel
Osmaniye Valisi Yılmaz, Toprakkale'de hastane inşaatını inceledi

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Toprakkale 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi inşaatında incelemede bulundu.

OSMANİYE (AA) - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Toprakkale 10 Yataklı Entegre İlçe Hastanesi inşaatında incelemede bulundu.

Vali Yılmaz, Toprakkale ilçesinde yapımı devam eden hastane inşaatındaki çalışmalar hakkında şantiye şefi Murat Şimşek'ten bilgi aldı.

Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, inşaattaki çalışmalarda son aşamaya gelindiğini belirterek, hastanenin yıl sonunda hizmete gireceğini kaydetti.

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AA / Ümit Kahrıman - Son Dakika Haberleri

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