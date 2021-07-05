Osmaniye Valisi: Maske takma oranının düştüğünü görüyoruz

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Osmaniye Valisi: Maske takma oranının düştüğünü görüyoruz

Osmaniye Valisi: Maske takma oranının düştüğünü görüyoruz
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, normalleşme süreci ile birlikte düşen maske takma oranının koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratacağına dikkati çekerek, "Koronavirüsten tamamen kurtulmak için öncelikle tedbirlere uymamız ve mutlaka aşımızı olmamız gerekiyor" dedi.

OSMANİYE Valisi Erdinç Yılmaz, normalleşme süreci ile birlikte düşen maske takma oranının koronavirüsle mücadeleyi sekteye uğratacağına dikkati çekerek, "Koronavirüsten tamamen kurtulmak için öncelikle tedbirlere uymamız ve mutlaka aşımızı olmamız gerekiyor" dedi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kemal Satır Caddesi'ndeki denetimlere katıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Mehmet Bahar ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık'ın da katıldığı denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Yılmaz, "Normalleşme süreci ile birlikte vatandaşlarımızda maske takma oranının düştüğünü görüyoruz. Ancak bunun koronavirüsle yaptığımız mücadeleyi sekteye uğratacağını bilmemiz gerekiyor. Maske takma sorumluluğumuz hala devam ediyor. Maskemizi takalım, sosyal mesafeye dikkat edelim ve hijyen kurallarına uyalım. Şu anda koronavirüsle mücadelede çok iyi gidiyoruz. Bu virüsten tamamen kurtulmak için öncelikle tedbirlere uymamız ve mutlaka aşımızı olmamız gerekiyor. Bütün Osmaniyeli hemşehrilerimden kurallara hassasiyetle uymalarını bekliyorum. Osmaniyeli hemşehrilerime mücadeleye verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah vaka sayısının en düşük olduğu iller arasında en iyi il olma durumumuzu sürdürelim ve koronavirüsü bitiren ilk il Osmaniye olsun" diye konuştu.


Osmaniye Valisi: Maske takma oranının düştüğünü görüyoruz
Osmaniye Valisi: Maske takma oranının düştüğünü görüyoruz
Osmaniye Valisi: Maske takma oranının düştüğünü görüyoruz
Osmaniye Valisi: Maske takma oranının düştüğünü görüyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

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